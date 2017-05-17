"Атлетику Минейру" разгромил "Годой Крус", "Эмелек" одолел "Индепендьенте"

В матче группового турнира Кубка Либертадорес "Атлетику Минейру" разгромил "Годой Крус" со счетом 4:1. Бразильский клуб вышел в плей-офф с первого места в квартете, аргентинский - со второго.

Кубок Либертадорес

Групповой турнир

Группа 3

"Индепендьенте" (Колумбия) – "Эмелек" (Эквадор) – 1:2 (1:2)

Голы: Ангуло, 4 (0:1). Виола, 18 (1:1). Ангуло, 27 (1:2).

Группа 6

"Либертад" (Парагвай) – "Спорт Бойз" (Боливия) – 1:1 (1:0)

Голы: Риверо, 18 – в свои ворота (1:0). Воглиотти, 71 (1:1).

"Атлетику Минейру" (Бразилия) – "Годой Крус" (Аргентина) – 4:1 (3:0)

Голы: Касарес, 4 (1:0). Касарес, 29 (2:0). Элиас, 45+2 (3:0). Фред, 49 (4:0). Гарро, 72 (4:1).

Группа 7

"Сулия" (Венесуэла) – "Насиональ" (Уругвай) – 0:0

Удаления: Арисменди (Насиональ), 90+1. Гомес (Сулия), 90+5.