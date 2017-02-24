"Атлетико Тукуман" и "Стронгест" вышли в групповой турнир Кубка Либертадорес

"Атлетико Тукуман" в ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес обыграл "Хуниор" - 3:1. Эта победа позволила аргентинской команде пройти дальше после поражения в первой игре (0:1).
В еще одном поединке "Стронгест" разгромил "Унион Эспаньолу" - 5:0. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), боливийский клуб вышел в групповой турнир.
Кубок Либертадорес
3-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Атлетико Тукуман" - "Хуниор" - 3:1 (3:0)
Голы: Альендро, 20 (1:0). Менендес, 24 (2:0). Сампедри, 29 (3:0). Эрнандес, 84 (3:1).
"Стронгест" - "Унион Эспаньола" - 5:0 (2:0)
Голы: Вейсага, 12 (1:0). Чумасеро, 24 (2:0). Эскобар, 51 (3:0). Эскобар, 73 (4:0). Эскобар, 78 (5:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2017/calendar/tours/