"Атлетико Тукуман" и "Стронгест" вышли в групповой турнир Кубка Либертадорес

"Атлетико Тукуман" в ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес обыграл "Хуниор" - 3:1. Эта победа позволила аргентинской команде пройти дальше после поражения в первой игре (0:1).

В еще одном поединке "Стронгест" разгромил "Унион Эспаньолу" - 5:0. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), боливийский клуб вышел в групповой турнир.

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Атлетико Тукуман" - "Хуниор" - 3:1 (3:0)

Голы: Альендро, 20 (1:0). Менендес, 24 (2:0). Сампедри, 29 (3:0). Эрнандес, 84 (3:1).

"Стронгест" - "Унион Эспаньола" - 5:0 (2:0)

Голы: Вейсага, 12 (1:0). Чумасеро, 24 (2:0). Эскобар, 51 (3:0). Эскобар, 73 (4:0). Эскобар, 78 (5:0).