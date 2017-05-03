"Атлетико Насиональ" разгромил "Эстудиантес", "Барселона Гуаякиль" победил "Ботафого"

Состоялись очередные матчи группового турнира Кубка Либертадорес. "Атлетико Насиональ" разгромил "Эстудиантес" со счетом 4:1. "Барселона Гуаякиль" в гостях победил "Ботафого" – 2:0. "Атлетико Тукуман" взял верх над "Пеньяролем" – 2:1.
Кубок Либертадорес
Группа 1
"Атлетико Насиональ" – "Эстудиантес" – 4:1 (2:0)
Голы: Урибе, 36 (1:0). Морено, 45 (2:0). Ибаргуэн, 47 (3:0). Диас, 67 – в свои ворота (3:1). Торрес, 69 (4:1).
"Ботафого" – "Барселона Гуаякиль" – 0:2 (0:2)
Голы: Айови, 7 (0:1). Алвес, 24 (0:2).
Группа 5
"Атлетико Тукуман" – "Пеньяроль" – 2:1 (0:0)
Голы: Сампедри, 77 (1:0). Гонсалес, 80 (2:0). Родригес, 84 (2:1).