22:04 | ФУТБОЛ — Кубок Америки

Северная и Южная Америка могут провести в 2020 году совместный турнир

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Руководство КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка) рассматривают вариант проведения совместного панамериканского турнира в 2020 год, сообщает Bloomberg. Последний чемпионат Южной Америки принес конфедерации около 400 миллионов долларов, что в 4 раза больше, чем прибыль от последнего Золотого Кубка КОНКАКАФ. Ожидается, что на совместном турнире удастся заработать уже около 1 миллиарда евро.

Данный турнир планируется сделать регулярным и проводить раз в 4 года. 

Напомним, что ранее ФИФА приняла решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48.

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