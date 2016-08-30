19:30 | ФУТБОЛ — Кубок Америки

Пабло Сабалета: "Решение отказаться от сборной Аргентины было тяжелейшим в карьере"

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Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета признался, что вынужден был отказаться от приглашения в сборную Аргентины на Кубок Америки-2016, чтобы спасти свою карьеру. Он пропустил турнир, где аргентинцы в финале уступили Чили в серии пенальти, и сделал операцию на голеностопе.

– Я больше года играл с этой травмой, на уколах, – цитирует The Mirror Сабалету. – Возможно, нельзя было столько играть на обезболивающих. Мне нужно было раньше решить эту проблему и провести операцию. После нее нужно было отдыхать три месяца. Решение отказаться от сборной было одним из самых сложных в жизни. Теперь шанс появится через четыре года, а мне уже будет 35 лет. Возможно, это был мой последний шанс на Кубке Америки. Но я не чувствую никакой боли.

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