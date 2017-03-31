Франция, Италия, Испания и Португалия могут сыграть на Кубке Америки-2019

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут принять участие в Кубке Америки 2019 года, информирует GloboEsporte. КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 команд, пригласив эти сборные. Решение будет принято в ближайшее время.
Сейчас в турнире участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ (Аргентина, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Эквадор), в также две приглашенные сборные обычно из зоны КОНКАКАФ.
Напомним, что в 45-м Кубке Америки, который прошел в США в 2016 году, в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовало также 16 сборных.
баламошка
Из-за смещения континентов. Северная Америка скоро пришвартуется к берегам Антарктиды, где все пиндосы и вымрут, а Евразия сместится чуть южнее и главным экспортёром мандаринов станет Россия.
17:06
Санитар леса
Ага, а Германия и Бельгия в чемпионате Африки)) Этот бред является правдой или уже 1 апреля наступило?))
16:59