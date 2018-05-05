12 команд примут участие в Кубке Америки-2019, в том числе сборные Катара и Японии

Определился окончательный состав участников Кубка Америки-2019. Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, в турнире примут участие 10 южноамериканских стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Венесуэла, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай и Колумбия, а также 2 приглашенные команды из Азии - сборные Катара и Японии.

Кубок Америки пройдет с июня по июль 2019 года. Место проведения будет выбрано позднее. Действующим победителем турнира являается Чили.