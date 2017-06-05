Зобнин получил травму в матче против Венгрии

На 31-й минуте встречи полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче против Венгрии. В одном из эпизодов у 23-летнего игрока неудачно поехала нога, с поля его унесли на носилках.

Вместо Зобнина на замену вышел Александр Ерохин.

Трансляция матча Венгрия - Россия