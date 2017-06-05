22:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Зобнин получил травму в матче против Венгрии

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На 31-й минуте встречи полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче против Венгрии. В одном из эпизодов у 23-летнего игрока неудачно поехала нога, с поля его унесли на носилках.

Вместо Зобнина на замену вышел Александр Ерохин.

Трансляция матча Венгрия - Россия

 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Revelator78

Если кресты, то это 6-8 мес без нормальной практики...... А у него еще только начало карьеры - не сломался бы....

22:23

nana3oJI

нафига выкладывать ролик где его уносят уже, где сам момент с травмой??

22:19

Jean4

К сожалению это конец.(((

22:18

Sher77mar

Главное что бы не кресты, а то на повторе очень неприятно выглядело , вот так теряем игрока на ровном месте перед чемпом ( дай бог что бы пронесло) , а кто то отдыхает и посмеивается.....Да и ещё , никому не нужный матч ,таких мёртвых соперников нигде не будет!!!!

22:16

Спортплюс

Вот нахрен эта сборная нужна вообще??? Дзюба соскочил, будет в отпуске отдыхать и играть потом как не бывало... а Зобнин похоже надолго выбыл...

22:15

сп@рт@к

А какой он шикарный голевой пас Смолову успел отдать. Рома, даже не думай!

22:13

serenky25

Только бы не кресты. Но очень похоже.

22:09

nemania_vidich

как так то?! :(

22:08