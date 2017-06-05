Зобнин получил травму в матче против Венгрии

На 31-й минуте встречи полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче против Венгрии. В одном из эпизодов у 23-летнего игрока неудачно поехала нога, с поля его унесли на носилках.
Вместо Зобнина на замену вышел Александр Ерохин.
Трансляция матча Венгрия - Россия
Кошмар(((( Зобнина уносят 😫😫😫 pic.twitter.com/J6xhKa6U2k– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 5 июня 2017 г.
Зобнина уносят, выходит Ерохин pic.twitter.com/2QpZZfczfT– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 5 июня 2017 г.
К сожалению, травму получает Роман Зобнин: его уносят с поля на носилках. Вместо него в игру вступает Александр Ерохин pic.twitter.com/dMPpDWwUEf– Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.
Revelator78
Если кресты, то это 6-8 мес без нормальной практики...... А у него еще только начало карьеры - не сломался бы....
22:23
nana3oJI
нафига выкладывать ролик где его уносят уже, где сам момент с травмой??
22:19
Jean4
К сожалению это конец.(((
22:18
Sher77mar
Главное что бы не кресты, а то на повторе очень неприятно выглядело , вот так теряем игрока на ровном месте перед чемпом ( дай бог что бы пронесло) , а кто то отдыхает и посмеивается.....Да и ещё , никому не нужный матч ,таких мёртвых соперников нигде не будет!!!!
22:16
Спортплюс
Вот нахрен эта сборная нужна вообще??? Дзюба соскочил, будет в отпуске отдыхать и играть потом как не бывало... а Зобнин похоже надолго выбыл...
22:15
сп@рт@к
А какой он шикарный голевой пас Смолову успел отдать. Рома, даже не думай!
22:13
serenky25
Только бы не кресты. Но очень похоже.
22:09
nemania_vidich
как так то?! :(
22:08