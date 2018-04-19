Жулиу Сезар: "Моуринью говорил, что однорукий я могу отбить больше, чем Касильяс"

Бывший вратарь "Интера" и сборной Бразилии Жулиу Сезар рассказал, как экс-главный тренер "нерадзурри" Жозе Моуринью подбодрил его перед финалом Кубка конфедераций-2013 против Испании. Португальский специалист, летом того года ушедший из "Реала", раскритиковал голкипера мадридцев Икера Касильяса, который при нем лишился места в стартовом составе.

– Когда я пришел в раздевалку, то увидел сообщение от Моуринью, – цитирует SporTV Сезара. – Тогда у него были проблемы с Касильясом в "Реале" и он написал мне: "Ты с ума сошел! Он должен стремиться к твоему уровню, а не наоборот". Потом он сказал мне, что я, будучи одноруким, мог бы отбить больше мячей, чем Касильяс двумя руками.

Матч Бразилия – Испания завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. Жулиу Сезар был назван лучшим вратарем турнира, а также вошел в символическую сборную по его итогам.