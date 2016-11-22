Жулиу Баптиста представит трофей Кубка конфедераций FIFA в редакции "Спорт-Экспресс"

Жулиу Баптиста посетит редакцию "Спорт-Экспресс", представит трофей Кубка конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на "Турнир чемпионов" для нашей аудитории.

Двукратный обладатель Кубка конфедераций FIFA в составе сборной Бразилии нападающий Жулиу Баптиста, который 26 ноября в Казани примет участие в официальной жеребьевке турнира, 28 ноября представит трофей победителей Кубка конфедераций в нашей редакции и от лица FIFA разыграет два билета на матчи "Турнира чемпионов".

Один из вариантов розыгрыша – участие в нашей викторине.

Кубок конфедераций FIFA или "Турнир чемпионов" пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Свободная продажа билетов на матчи Кубка конфедераций стартует 1 декабря 2016 года на сайте FIFA.com/bilet.

ЖИЛИУ БАПТИСТА

Родился 1 октября 1981 года в Сан-Паулу. Играл за команды "Сан-Паулу" (2000-2003), "Севилья" (2003-2005), "Реал" (2005-2006, 2007-2008), "Арсенал" (2006-2007), "Рома" (2008-2010), "Малага" (2011-2013), "Крузейро" (2013-2015), "Орландо Сити" (2016).

За сборную Бразилии сыграл 47 матчей, забил 5 голов.

Чемпион Испании-2007/08, чемпион Бразилии-2013, 2014.

В составе сборной Бразилии – победитель Кубка Америки-2004, 2007, победитель Кубка конфедераций-2005, 2009.

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