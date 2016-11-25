11:35 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Жулиу Баптиста: "Фаворит Кубка конфедераций? Португалия и Чили в хорошей форме"

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Двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулиу Баптиста считает Португалию и Чили фаворитом Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Бразильский футболист примет участие в церемонии жеребьевки турнира, которая завтра состоится в Казани.

– Фаворит? Сложно его назвать. Все команды хорошие, – отметил Баптиста. – Но могу сказать, что Португалия после победы на Euro-2016 находится в отличной форме. В то же время есть и Чили, которая выиграла Кубок Америки. Это сильные команды.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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