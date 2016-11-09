Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций-2017, сообщается в пресс-релизе ФИФА. Отметим, что Баптиста дважды выигрывал этот трофей – в 2005 и 2009 годах.

– С Кубком конфедераций FIFA связаны одни из самых ярких моментов моей футбольной карьеры. Тем более, что в 2001 году в рамках турнира я дебютировал за сборную страны в матче против Японии, – подчеркнул Жулио Баптиста. – Это была потрясающая идея – организовать турнир, в котором играют чемпионы всех континентов. Я горжусь тем, что теперь мое имя будет связано и с Кубком конфедераций 2017 года.