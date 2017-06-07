Жоау Мариу: "Грустно, что я не смогу играть за Португалию на Кубке конфедераций-2017"

Полузащитник "Интера" и сборной Португалии Жоау Мариу в своем Инстаграме подтвердил, что пропустит Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Ранее в СМИ сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем, из-за чего он не сыграет на турнире. В минувшем сезоне он повел 32 матча в клубных турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

– К сожалению, неудача постучалась в мою дверь, – написал Мариу. – Очень грустно, что я не смогут представлять свою страну на важном турнире. Я буду болеть за нашу команду и надеюсь, что в конце мы вместе отпразднуем успех. Я вернусь более сильным в следующем сезоне.

Напомним, на групповой стадии Кубка конфедераций-2017 португальцы сыграют с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

Кроме того, перед турниром Португалия 9 июня сыграет с Латвией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Infelizmente o azar bateu-me à porta. Muito triste por não estar em condições de representar o meu País numa prova importante. Serei mais um a partir deste momento a torcer pela nossa selecção e espero que possamos no final festejar todos juntos. Voltarei mais forte na próxima época 💪🏾🙏🏾 Публикация от Joao Mario (@joaome6) Июн 7 2017 в 7:26 PDT

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии