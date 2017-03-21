23:06 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Жилберту Силва: "Шанс выиграть Кубок конфедераций-2017 есть у всех"

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Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберту Силва выразил мнение, что шансы на победу в Кубке конфедераций-2017 есть у всех восьми участников. Сам футболист выигрывал турнир в 2009 году, а сегодня посетил Новую Зеландию с трофеем Кубка.

- Шанс есть у всех, – цитирует официальный сайт ФИФА Жилберту Силву. – Например, в 2009 году мы сыграли очень сложный финальный матч против США. В то время никто не рассматривал США как серьезного соперника, но они отлично провели турнир, обыграли Испанию и доставили нам немало хлопот в финале, хотя в итоге мы все же победили 3:2.

Дополнительная информация

ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=3/news=новозеландские-дети-встречают-трофеи-кубка-конфедерации-fifa-2876594.html

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