Жилберту Силва: "Шанс выиграть Кубок конфедераций-2017 есть у всех"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберту Силва выразил мнение, что шансы на победу в Кубке конфедераций-2017 есть у всех восьми участников. Сам футболист выигрывал турнир в 2009 году, а сегодня посетил Новую Зеландию с трофеем Кубка.

- Шанс есть у всех, – цитирует официальный сайт ФИФА Жилберту Силву. – Например, в 2009 году мы сыграли очень сложный финальный матч против США. В то время никто не рассматривал США как серьезного соперника, но они отлично провели турнир, обыграли Испанию и доставили нам немало хлопот в финале, хотя в итоге мы все же победили 3:2.