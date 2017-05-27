"Зенит" оплатит замену газона на новой арене в Петербурге

Заместитель генерального директора по управлению инфраструктурой "Зенита" Владимир Литвинов сообщил, что вся работа по демонтажу старого покрытия и установке нового газона на новом стадионе в Санкт-Петербурге будет выполнена за счет средств клуба.

– Нами отобран многолетний рулонный газон высокого качества с развитой корневой системой, который не вызывает сомнений, – цитирует Литвинова пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. – Мы его уложим, закрепим, основание будет стабилизировано, из синтетической травы высокого качества будут выполнены технические зоны.

Вся эта работа реализуется за счет средств "Зенита". Никаких рисков не вижу, работаем в установленном графике, с использованием высококачественных материалов и техники. Уверен, что газоном все будут довольны. Мы же рассчитываем получить ожидаемый результат в новом футбольном сезоне.

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