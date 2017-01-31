14:17 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Завтра стартует выдача паспортов Кубка конфедераций-2017

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Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций-2017 начнется 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3985136

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEX***di.ru

Итогов по распределению билетов на предварительные заявки этапа до 19 января еще нет, а паспорта уже начинают выдавать.

14:57

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