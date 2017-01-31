Завтра стартует выдача паспортов Кубка конфедераций-2017

Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций-2017 начнется 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.