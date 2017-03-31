12:46 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Завершены работы по адаптации "Крестовского" к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

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"Метрострой" завершил работы по адаптации стадиона на Крестовском острове к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт компании. В частности, выполнены работы по обеспечению арены дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей. 

"Учитывая большой объем закупки и поставки дополнительного специализированного оборудования различного назначения и сжатые сроки, выделенные на его монтаж и пусконаладку, было принято решение заказать большую часть оборудования у иностранных поставщиков, зарекомендовавших себя многолетним опытом работы на рынке подобного оборудования. 

Выполнены технические решения, связанные с обеспечением радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности объекта, а также обеспечения специальной связью и создания на территории объекта сегмента региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в период подготовки и проведения официальных мероприятий.

Частично вышеуказанное оборудование было протестировано в момент проведения мотошоу и музыкального фестиваля, которые состоялись на объекте 11 и 22 февраля 2017 года", - говорится в сообщении компании.

Дополнительная информация

http://www.metrostroy-spb.ru/press/news/1016/

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