Завершены работы по адаптации "Крестовского" к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

"Метрострой" завершил работы по адаптации стадиона на Крестовском острове к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт компании. В частности, выполнены работы по обеспечению арены дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей.

"Учитывая большой объем закупки и поставки дополнительного специализированного оборудования различного назначения и сжатые сроки, выделенные на его монтаж и пусконаладку, было принято решение заказать большую часть оборудования у иностранных поставщиков, зарекомендовавших себя многолетним опытом работы на рынке подобного оборудования.

Выполнены технические решения, связанные с обеспечением радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности объекта, а также обеспечения специальной связью и создания на территории объекта сегмента региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в период подготовки и проведения официальных мероприятий.

Частично вышеуказанное оборудование было протестировано в момент проведения мотошоу и музыкального фестиваля, которые состоялись на объекте 11 и 22 февраля 2017 года", - говорится в сообщении компании.