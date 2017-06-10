Защитник сборной Новой Зеландии отметил Смолова в составе России

Защитник сборной Новой Зеландии Деклан Вайнн подчеркнул, что стартовый матч Кубка конфедераций-2017 против команды России будет сложным. Он также добавил, что между форвардами россиян Александром Бухаровым и Федором Смоловым выбрал бы последнего.

Новозеландцы в субботу провели тренировку в Санкт– Петербурге. 11 июня они отправятся в Минск, где днем позже сыграют в товарищеском матче против сборной Белоруссии.

– Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру, – приводит ТАСС слова Вайнна. – Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье.

Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за "Зенит". В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным – на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре.

Я первый раз в России, но мне здесь нравится. Мы знаем об исторической ценности Санкт-Петербурга, поэтому сегодня будем изучать город, тем более погода хорошая.

Соперниками новозеландцев на групповом турнире Кубка конфедераций будут сборные России, Португалии и Мексики. Первый матч они проведут с россиянами 17 июня в Санкт-Петербурге.

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