Забивака станцует на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

Талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака станет одним из главных героев церемонии жеребьевки Кубка конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Как сказал режиссер торжественного мероприятия церемонии Феликс Михайлов, волк примет участие в постановке вместе с участниками танцевального ТВ-проекта "Танцуй".

Напомним, на турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

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