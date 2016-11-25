Забивака, Семак, Исинбаева и Баптиста приняли участие в Mannequin Challenge

Талисман чемпионата мира-2018 волк Забивака, тренер "Зенита" Сергей Семак, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулиу Баптиста приняли участие в популярном флешмобе Mannequin Challenge. Несколько человек замирают в определенных позах, пока между ними проплывает камера.

Участники завтрашней жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани "остановили время" при репетиции церемонии. При этом Исинбаева не смогла сдержать улыбку.