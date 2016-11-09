За первые сутки продано 30 тысяч билетов на Кубок конфедераций

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА за первый день продаж билетов на Кубок конфедераций реализовано уже 30 тысяч билетов.

С 8 ноября на сайте ФИФА билеты продаются только для обладателей карточек Visa, а с 1 декабря стартуют общие продажи. Из 30 тысяч билетов, реализованных в первый день, лишь 5 процентов купили не граждане России. Наибольший интерес к турниру, исходя из статистики купленных билетов, проявляют граждане Чили (первое место), Германии (второе место) и США (третье место).

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны обладателя Кубка Африки, который определится в начале следующего года. (Сергей ЕГОРОВ)