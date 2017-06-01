Юрий Жирков: "Пока тяжеловато, но со здоровьем все в порядке"

Защитник сборной России Юрий Жирков после тренировки на сборе в Австрии заявил, что национальная команда настраивается на предстоящий Кубок конфедераций-2017. Он добавил, что заниматься под дождем намного комфортнее, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Хорошая была тренировка, игровая, – сказал Жирков. – Сыграли почти на все поле двумя составами.

– Под дождем тяжелее, чем под солнцем?

– Наоборот. Когда дождь идет, поле быстрое, мяч катится быстрее. Комфортно.

– Как ваше самочувствие?

– Пока тяжеловато. Но со здоровьем все в порядке.

– Ваше мнение о Кубке конфедераций?

– Для сборной сейчас каждая игра ответственная. Даже если вы посмотрите на те игры, которые мы проводили до этого, после встречи с Кот-д'Ивуаром общественное мнение было не очень. Сейчас на каждую игру настраиваемся на все сто процентов. Тем более на Кубок конфедераций.

– Как проводите досуг?

– Книги читаю, в компьютер играю. Книги об истории, о Второй мировой войне. За эти сборы уже три книги прочитал.

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