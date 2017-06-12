Юрий Газинский: "Сборная России еще не начала готовиться к игре с Новой Зеландией"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал, что национальная команда пока не начала готовиться к первому матчу Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии. При этом он отметил, что постарается максимально себя проявить ради появления в стартовом составе, но решение все равно будет принимать тренерский штаб.

– Мы все тренируемся и готовимся в турниру, – сказал Газинский. – Все зависит только от нас, и надо постараться максимально себя проявить, а решение уже за тренерским штабом.

– Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?

– Не совсем правильно будет так говорить. Я об этом не думал, только здоровья хочу ему пожелать.

– Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?

– Сегодня еще нет. У нас будет теория, и разберем соперника. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).