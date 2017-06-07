Юлиан Дракслер: "Капитанская повязка в сборной Германии - это большая честь для меня"

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер после товарищеского матча против Дании (1:1) отметил, что готов повести за собой команду. В этой встрече 23-летний игрок получил капитанскую повязку.

- Повязка? Это большая честь для меня, - приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза слова Дракслера. - Я готов брать на себя ответственность и с нетерпением жду следующих недель. У нас были хорошие шансы в первом тайме, но нам не повезло пропустить. В целом, мы заслужили отыграться в конце.

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