Йоахим Лев объявил состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав национальной команды на Кубок конфедераций- 2017. В команде собрано много молодых игроков. При этом отсутствует вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, который выбыл до конца сезона после перелома левой стопы.
Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).
СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ
вратари: Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция);
защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");
полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьан Руди ("Хоффенхайм"), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);
нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).
Here it is in full, the #DieMannschaft squad for the 2017 #ConfedCup! 🇩🇪 pic.twitter.com/KXHMWY4ZNU– Germany (@DFB_Team_EN) 17 мая 2017 г.
Многих футболистов из тех, кто выиграл чемпионат мира 2014 года, в составе на Кубок конфедераций-2017 - нет Так, в Россию не приедут:
вратари - Мануэль Нойер, Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер; защитники - Бенедикт Хеведес, Матс Хуммельс, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертесакер, Джером Боатенг; полузащитники - Кевин Гросскройц, Сами Хедира, Бастиан Швайнштайгер, Месут Езил, Тони Кросс, Марио Гетце, Кристоф Крамер; нападающие - Андре Шюррле, Лукас Подольски, Миросла Клозе, Томас Мюллер.
- Месут Езил
- Бавария
- Сборная Германии (Футбол)
- Мирослав Клозе
- Йоахим Лев
- Филипп Лам
- Томас Мюллер (футбол)
- Лукас Подольски
- Сами Хедира
- Тони Кроос
- Бастиан Швайнштайгер
- Кевин Гросскройц
- Пер Мертесакер
- Мануэль Нойер
- Роман Вайденфеллер
- Матс Хуммельс
- Жером Боатенг
- Марио Гетце
- Бенедикт Хеведес
- Андре Шюррле
- Марк-Андре тер Штеген
- Юлиан Дракслер
- Шкодран Мустафи
- Антонио Рюдигер
- Себастьян Руди
- Йонас Хектор
- Эмре Джан (футбол)
- Бернд Лено
- Лерой Сане
- Юлиан Брандт
- Джошуа Киммих
- Маттиас Гинтер
- Карем Демирбай
- Эрик Дурм
- Тимо Вернер
- Кевин Трапп
- Ларс Штиндль
- Беньямин Хенрикс
- Марвин Платтенхардт
- Никлас Зюле
- Диего Демме
- Леон Горецка
- Сандро Вагнер
mikeV
А что вы хотели? Лёв ведь уже узнал, что Кокорина и Мамаева не будет...
15:35
Пови
Кто Все эти люди?
15:34
zoolord
У них хоть коренные немцы есть?
15:24
Свинству Бой!
\\\
15:17
Свинству Бой!
Хороший состав. Мы то еще больше своих болел обманули- без Кокошки и Мамайки это не сборная, а так фуфло!
15:17
баламошка
Не честно! Чемпионы мира могли бы и баб выставить против наших брёвен. Всё равно отечественные коряги бы в ноль проиграли.
15:15
Костариканец!
Как немцы обманули российского болельщика. ((
15:14
Костариканец!
Как немцы обманули российского болельщика. ((((
15:12
serenky25
Порвем легко. На классе....
15:11
pipkin
..сам Лёв тоже решил не ехать..
15:08
сибирский
и нафига я покупал на них билеты
15:02
kingarthur
Эти резервисты опустят нашу основу ниже плинтуса
15:00
Тот самый Зануда
Кстати Черчес уверял,что Лёв привезёт сильнейший состав.
14:59
Тот самый Зануда
Резервисты..
14:56
El_tempo
Как сдать билеты на Германию?
14:51