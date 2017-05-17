14:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Йоахим Лев объявил состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Юлиан ДРАКСЛЕР будет одной из главных звезд Германии в России. Фото REUTERS
Юлиан ДРАКСЛЕР будет одной из главных звезд Германии в России. Фото REUTERS
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав национальной команды на Кубок конфедераций- 2017. В команде собрано много молодых игроков. При этом отсутствует вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, который выбыл до конца сезона после перелома левой стопы.

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ
вратари: Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция);
защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");
полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьан Руди ("Хоффенхайм"), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);
нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"),  Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"),  Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).

Многих футболистов из тех, кто выиграл чемпионат мира 2014 года, в составе на Кубок конфедераций-2017 - нет  Так, в Россию не приедут:

вратари - Мануэль Нойер, Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер; защитники - Бенедикт Хеведес, Матс Хуммельс, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертесакер, Джером Боатенг; полузащитники - Кевин Гросскройц, Сами Хедира, Бастиан Швайнштайгер, Месут Езил, Тони Кросс, Марио Гетце, Кристоф Крамер; нападающие - Андре Шюррле, Лукас Подольски, Миросла Клозе, Томас Мюллер.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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mikeV

А что вы хотели? Лёв ведь уже узнал, что Кокорина и Мамаева не будет...

15:35

Пови

Кто Все эти люди?

15:34

zoolord

У них хоть коренные немцы есть?

15:24

Свинству Бой!

\\\

15:17

Свинству Бой!

Хороший состав. Мы то еще больше своих болел обманули- без Кокошки и Мамайки это не сборная, а так фуфло!

15:17

баламошка

Не честно! Чемпионы мира могли бы и баб выставить против наших брёвен. Всё равно отечественные коряги бы в ноль проиграли.

15:15

Костариканец!

Как немцы обманули российского болельщика. ((

15:14

Костариканец!

Как немцы обманули российского болельщика. ((((

15:12

serenky25

Порвем легко. На классе....

15:11

pipkin

..сам Лёв тоже решил не ехать..

15:08

сибирский

и нафига я покупал на них билеты

15:02

kingarthur

Эти резервисты опустят нашу основу ниже плинтуса

15:00

Тот самый Зануда

Кстати Черчес уверял,что Лёв привезёт сильнейший состав.

14:59

Тот самый Зануда

Резервисты..

14:56

El_tempo

Как сдать билеты на Германию?

14:51