Йоахим Лев объявил состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Юлиан ДРАКСЛЕР будет одной из главных звезд Германии в России. Фото REUTERS

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав национальной команды на Кубок конфедераций- 2017. В команде собрано много молодых игроков. При этом отсутствует вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, который выбыл до конца сезона после перелома левой стопы.

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ

вратари: Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция);

защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");

полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьан Руди ("Хоффенхайм"), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);

нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).

Многих футболистов из тех, кто выиграл чемпионат мира 2014 года, в составе на Кубок конфедераций-2017 - нет Так, в Россию не приедут:

вратари - Мануэль Нойер, Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер; защитники - Бенедикт Хеведес, Матс Хуммельс, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертесакер, Джером Боатенг; полузащитники - Кевин Гросскройц, Сами Хедира, Бастиан Швайнштайгер, Месут Езил, Тони Кросс, Марио Гетце, Кристоф Крамер; нападающие - Андре Шюррле, Лукас Подольски, Миросла Клозе, Томас Мюллер.