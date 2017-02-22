Йоахим Лев: "Кубок конфедераций даст ценный опыт перед ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил важность проведения Кубка конфедераций. По словам специалиста, турнир помогает познакомиться со страной-хозяином чемпионата мира. Кубок конфедераций-2017​ пройдет в России с 17 июня по 2 июля, Германия сыграет в группе с Камеруном, Чили и Австралией.

– Это хороший и важный турнир, – цитирует официальный сайт ФИФА Лева. – В 2005-м мы сами почувствовали, что такое Кубок конфедераций. В стране чувствовалась неповторимая атмосфера, мы были полны энтузиазма и оптимизма.

Важно подготовить игроков к тому, что их ждет на чемпионате мира. Они познакомятся с местными особенностями, атмосферой в стране, стадионами, транспортным обеспечением. В Бразилии было так же. Мы специально летали туда вместе с тренерским штабом во время Кубка конфедераций, чтобы на месте оценить инфраструктуру. В этом плане турнир даст нам ценный опыт, который очень пригодится в будущем.