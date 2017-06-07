Йоахим Лев: "Игра с Данией показала, в какой форме находится сборная Германии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после товарищеского матча против Дании (1:1) отметил, что команда провела хорошую игру, учитывая двухнедельный отдых, который был у футболистов. По его словам, этот поединок позволит понять, в какой форме находится сборная.

- Учитывая двухнедельные каникулы и новый состав, мы отлично сыграли, - приводит пресс-служба Немецкого футбольного союза слова Лева. - Мы показали несколько интересных комбинаций! Игра с хорошо оснащенной Данией показала, в какой форме мы находимся.