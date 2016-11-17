16:42 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Йоахим Лев и Оливер Бирхофф посетят жеребьевку Кубка конфедераций

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и генеральный менеджер команды Оливер Бирхофф посетят жеребьевку Кубка конфедераций–2017 в Казани, информирует ТАСС со ссылкой на Немецкий футбольный союз. Жеребьевка турнира состоится в казанской академии тенниса 26 ноября.

На данный момент определены семь участников Кубка конфедераций из восьми. На турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии. Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3792581

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