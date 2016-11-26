Йоахим Лев: "Германия рада жеребьевке Кубка конфедераций"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, комментируя итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017, подчеркнул, что благодаря этому турниру у его команды есть возможность сыграть с представителями разных культур, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Сборная Германии выступит в группе B, где так же сыграют Чили, Австралия и победитель Кубка Африки.

– Благодаря Кубку Конфедераций у нас есть шанс сыграть с представителями разных континентов и культур, – подчеркнул Лев. – Наша команда получает возможность развиваться, ведь обычно мы играем преимущественно с европейскими сборными. Группа получилась очень интересная. Мы этому рады.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!