19:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Йоахим Лев: "Германия рада жеребьевке Кубка конфедераций"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, комментируя итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017, подчеркнул, что благодаря этому турниру у его команды есть возможность сыграть с представителями разных культур, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Сборная Германии выступит в группе B, где так же сыграют Чили, Австралия и победитель Кубка Африки.

– Благодаря Кубку Конфедераций у нас есть шанс сыграть с представителями разных континентов и культур, – подчеркнул Лев. – Наша команда получает возможность развиваться, ведь обычно мы играем преимущественно с европейскими сборными. Группа получилась очень интересная. Мы этому рады.

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