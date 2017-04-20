Яна Чурикова: "Города Кубка конфедераций удивят болельщиков разнообразием"

Известная телеведущая, посол ЧМ-2018 Яна Чурикова выразила мнение, что гости Кубка конфедераций-2017 будут приятно удивлены разнообразием городов, принимающих игры турнира. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Кубок конфедераций в России – это огромный бонус для футбольных болельщиков, – цитирует welcome2018.com Чурикову. – Ведь помимо суперфутбола они смогут увидеть интересную и очень красивую Россию, страну, которая далеко не всем хорошо известна. Я настоятельно рекомендую болельщикам спланировать свою поездку на Кубок конфедераций таким образом, чтобы посетить все четыре города-организатора. Нам есть чем похвастаться с точки зрения туристической инфраструктуры. Думаю, многие гости, особенно более возрастные, которые, возможно, помнят Россию 90-х годов, сильно удивятся преображению.

Города Кубка конфедераций удивят болельщиков своим разнообразием. В Сочи – субтропики, Санкт-Петербург – Северная Венеция, Москва – столица со своим ритмом, Казань – татарской культурой.