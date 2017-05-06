Выиграй билет на Кубок Конфедераций!

"СЭ" проводит розыгрыш билетов на Кубок Конфедераций FIFA, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билеты будут предоставлены со стороны FIFA.

Найди на сайте "СЭ" ключевую фразу и пришли ее на адрес konkurs@sport-express.ru в период с 6 по 13 мая.

Вот список из трех ссылок на материалы на сайте "СЭ" – в каждом из них спрятано по одному слову из ключевой фразы:

Виталий Мутко: "Если бы не лимит, не было бы Зобнина и Кутепова"

Станислав Черчесов: "Березуцких на Кубке конфедераций не будет"

Марсель Десайи: "России нужно стать Грецией-2004"

Победителями будут объявлены 3 человека, каждый из них получит по 2 билета на матчи Кубка Конфедераций FIFA. Победители будут выбраны в одном из онлайн-эфиров с Игорем Рабинером в период с 15 по 20 мая.

Список матчей, на которые проводится розыгрыш билетов (все они состоятся в Москве на стадионе "Спартак"):

18 июня – Камерун – Чили

25 июня – Чили – Австралия

2 июля – матч за третье место

На сайте FIFA.com/bilet, а также в Главных билетных центрах FIFA до 2 июля проходит последний этап продажи билетов на Кубок Конфедераций FIFA.