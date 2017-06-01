Вячеслав Колосков: "На месте руководителей "Зенита" не согласился ради Кубка конфедераций жертвовать очками"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал руководство нового стадиона в Петербурге. Напомним, что газон пришлось менять в экстренном порядке перед стартом Кубка конфедераций.

– Форменное безобразие, которое нельзя было допускать. Далее: при всем уважении к такому понятию как тестирование перед Кубком Конфедераций я бы на месте руководителей "Зенита" не согласился ради него жертвовать очками, – цитирует Колоскова "Спорт уик-энд". – Но главная беда все же в другом: как можно было допустить, что игровое поле оказалось такого качества?! Вчера на исполкоме Виталий Леонтьевич рассказывал, как он с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверял "Лужники". И газон, как он отметил, просто загляденье! Эталон.

Вот что значит хорошие хозяева, которые знают, что им делать. А в Питере... Но не отрывать же головы теперь. Важно тщательно подготовиться к Кубку Конфедераций. У Алёшина в свое время поле тоже сгорело в "Лужниках". Он газон берег, а когда его открыли из парника, завял. В итоге срочно купил в Голландии, застелил, и шикарное получилось поле. Вот по такому пути и надо идти.

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Кубок конфедераций-2017. Стадионы