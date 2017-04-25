Все билеты на матч Кубка конфедераций Россия - Португалия проданы

На матче Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии будет аншлаг, сообщает официальный твиттер ФИФА. Встреча между хозяевами турнира и действующими чемпионами Европы пройдет в среду, 21 июня, на стадионе "Открытие Арена" в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

Также в группе А выступят Новая Зеландия и Мексика, а в группе В сыграют Германия, Чили, Австралия и Камерун. Матчи турнира, который традиционно проводится за год до чемпионата мира, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.