Все билеты на матч Кубка конфедераций Россия - Португалия проданы

На матче Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии будет аншлаг, сообщает официальный твиттер ФИФА. Встреча между хозяевами турнира и действующими чемпионами Европы пройдет в среду, 21 июня, на стадионе "Открытие Арена" в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.
Также в группе А выступят Новая Зеландия и Мексика, а в группе В сыграют Германия, Чили, Австралия и Камерун. Матчи турнира, который традиционно проводится за год до чемпионата мира, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
На матче #КК2017 Россия🇷🇺 - Португалия🇵🇹 будет аншлаг! Билеты🎫 на остальные матчи доступны на https://t.co/pMpPGDu1aD . Торопитесь! pic.twitter.com/adp816Lb6t– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 25 апреля 2017 г.
zema1905
Лучше-бы в Лужниках играли
15:46