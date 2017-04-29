Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин заявил, что временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира–2018. В СМИ появились вопросы по безопасности этих трибун.

– Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть, – цитирует ТАСС Сорокина. – На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест.