Воспитанники детских домов будут выводить игроков на матчи Кубка конфедераций

40 воспитанников московских детских домов получат возможность выводить футболистов на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА. Они были записаны в эксклюзивную программу ФИФА, благодаря которой более 350 детей в возрасте от 6 до 10 лет будут выводить на поле участников турнира.
- В футболе есть красивая и добрая традиция, когда на важные матчи футболистов выводят на поле дети. Так футбол объединяет поколения. Эта традиция будет продолжена и на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира в России, – заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" и президент РФС Виталий Мутко. – Мне очень приятно, что сегодня ФИФА и оргкомитет дают старт этой важной акции, участие в которой примут более 350 мальчиков и девочек.
Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=2/news=%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD