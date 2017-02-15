Воспитанники детских домов будут выводить игроков на матчи Кубка конфедераций

40 воспитанников московских детских домов получат возможность выводить футболистов на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА. Они были записаны в эксклюзивную программу ФИФА, благодаря которой более 350 детей в возрасте от 6 до 10 лет будут выводить на поле участников турнира.

- В футболе есть красивая и добрая традиция, когда на важные матчи футболистов выводят на поле дети. Так футбол объединяет поколения. Эта традиция будет продолжена и на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира в России, – заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" и президент РФС Виталий Мутко. – Мне очень приятно, что сегодня ФИФА и оргкомитет дают старт этой важной акции, участие в которой примут более 350 мальчиков и девочек.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.