Во время матчей Кубка конфедераций въезд на Крестовский остров будет ограничен

Власти Санкт-Петербурга изменят схему движения по Петроградской стороне и Крестовскому острову в дни проведения матчей Кубка конфедераций. Об этом сообщил директор городского центра транспортного планирования Рубен Тертерян.



– У нас, конечно, прорабатывается вариант ограничения въезда на Крестовский остров транзитного транспорта, то есть ограничение прибытия на стадион болельщиков на личных автомобилях, – цитирует "Интерфакс" Тертеряна. - Прошедшие тестовые мероприятия показывают, что спрос на прибытие на стадион на личных автомобилях довольно высок, мы зафиксировали на тестах серьёзные проблемы с парковочным пространством. Поэтому планами предусмотрено изменение схем дорожного движения, которое будет затруднять транзитный проезд через Крестовский остров.



Власти города рассчитывают снизить трафик на Крестовском острове на 30 процентов и ограничить въезд транспорта, который не задействован в обслуживании территории и непосредственно стадиона. В настоящее время прорабатывается проект зонирования Крестовского острова и введение пропускной системы с предварительной аккредитацией автотранспорта.