18:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Во время Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, который предусматривает запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт-Петербург" во время Кубка конфедераций, сообщает ТАСС. Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Кубка конфедераций, включая матч открытия Россия - Новая Зеландия (17 июня), а также финал турнира.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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http://tass.ru/sport/4314354

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