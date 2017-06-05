Во время Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, который предусматривает запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт-Петербург" во время Кубка конфедераций, сообщает ТАСС. Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Кубка конфедераций, включая матч открытия Россия - Новая Зеландия (17 июня), а также финал турнира.