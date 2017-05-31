Власти Сочи отреагировали на критику за карнавал с актерами, изображающими темнокожих болельщиков

Власти Сочи отреагировали на сообщения в зарубежных СМИ о якобы имевших место во время прошедшего 27 мая карнавала попытках оскорбить иностранных болельщиков. Пресс растиражировала фотографии на которых два участника шествия в честь участников Кубка конфедераций-2017 были загримированы под темнокожих болельщиков, а у одного из участников была связка бананов.

"Россия - многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам. Дружеский карнавал, символизирующий разные континенты, демонстрирует толерантное отношение россиян к мировым традициям. Организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы, и не ставили перед собой задачи кого-то оскорбить", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.