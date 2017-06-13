Владислав Радимов: "Отсутствие Дзюбы - потеря для сборной и шанс для Смолова"

Главный тренер "Зенита-2", бывший игрок сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что национальной команде нужно прибавлять в атаке. По его словам, сборная России неплохо смотрелась в обороне в товарищеском матче с Чили (1:1).

- Конечно, для сборной России результат был важнее, чем для команды Чили. Играя на результат, наши смотрелись неплохо. Особенно в обороне. То, что в атакующих действиях нужно прибавлять, сомнений не вызывает.

- За счет чего может прибавить нападение сборной России?

- Это уже вопрос к тренерскому штабу и самим футболистам. Наверняка ведь какие-то заготовки к Кубку конфедераций они припасли.

- Отсутствие Артема Дзюбы - большая потеря для команды?

- С одной стороны - да. Все-таки на Дзюбу была заточена игра в атаке в последних матчах. С другой - можно будет посмотреть на Федора Смолова в роли выдвинутого вперед форварда. При "живом" Дзюбе таких шансов у нападающего "Краснодара" не было.

- Думаете, что с двумя форвардами сборная играть не будет?

- Возможно, с новозеландцами и будет. С этим соперником, наверное, и трех человек в атаку отрядить можно. С португальцами и мексиканцами в открытом футболе соревноваться будет сложно.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России