Владислав Радимов: "Обидно за отношение к сборной России"

Главный тренер "Зенита-2", бывший игрок сборной России Владислав Радимов посетовал на низкий интерес болельщиков к национальной команде. На товарищеский матч с Чили (1:1) на стадион пришли 22 тысячи зрителей. Также Радимов отметил кадровые проблемы сборной.
- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время, - цитирует sport-weekend.com Радимова. - Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.
- Видите ли вы в сборной России лидеров, способных взять под контроль середину поля в серьезных матчах с серьезными соперниками?
- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.
- Год назад никто не рассматривал Романа Зобнина как основного игрока национальной сборной, а сегодня его отсутствие из-за травмы считают чуть ли не трагедией…
- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!
- Вас не удивило, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе?
- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.
Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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http://www.sport-weekend.com/home/v-svezhem-nomere/17392-vladislav-radimov-s-odnoj-storony-otsutstvie-dzyuby-poterya-s-drugoj-shans-dlya-smolova
ShellSPb
Ваши ожидания Радимов это ваши проблемы.
10:16
RobertH
.....- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствии подверженного травмам Алана Дзагоева . .....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------До того приехали,что уже даже и не принято говорить об очевидном.Во все времена,во всех видах спорта,подверженность травмам не выдавалась за некое качество положительное,а наоборот всегда считалась функциональным недостатком.Дайте парню один раз вылечиться и показать лучшие качества.Или надо уходить на тренерскую работу.А то делают звезду из ничего.Напоминает времена партсобраний,когда каждый на даже самой маленькой трибунке обязан был упомянуть о "личном" вкладе дорогого товарища генсека,даже когда старик уже не мог нормально разговаривать....Надо ,как бы,начинать что-то делать новое и искать ребят,а не отмечать в "лучших традициях",роль Дзагоева,который ,"к сожалению травмирован".
10:13