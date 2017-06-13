Владислав Радимов: "Обидно за отношение к сборной России"

Главный тренер "Зенита-2", бывший игрок сборной России Владислав Радимов посетовал на низкий интерес болельщиков к национальной команде. На товарищеский матч с Чили (1:1) на стадион пришли 22 тысячи зрителей. Также Радимов отметил кадровые проблемы сборной.

- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время, - цитирует sport-weekend.com Радимова. - Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.

- Видите ли вы в сборной России лидеров, способных взять под контроль середину поля в серьезных матчах с серьезными соперниками?

- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.

- Год назад никто не рассматривал Романа Зобнина как основного игрока национальной сборной, а сегодня его отсутствие из-за травмы считают чуть ли не трагедией…

- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!

- Вас не удивило, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе?

- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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