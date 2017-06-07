Владимир Леонов: "Ждем Криштиану Роналду в Казани"

Сегодня в Казани прошло очередное операционное совещание по вопросам подготовки города к Кубку конфедераций и чемпионату мира. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова Казань полностью готова к турниру.

– Ни Кубок конференций ни ЧМ мы еще не проводили, но опыт приема гостей и проведения больших турниров у нас богатый, – сказал Леонов. – Утром провели учения на "Казань-Арене" – все прошло хорошо. Лейтмотив – организовать праздник футбола. Все транспортные артерии готовы: аэропорт, вокзал. Работает система идентификации. Остались самые мелкие штрихи, которые даже не заметны не вооруженныму взгляду.

Мы ждем команды в ближайшее время. Первыми прибудут сборные Мексики и Португалии. Ждем Криштиану Роналду, так как сегодня было официально объявлено, что он точно приедет.

Билеты? Билетная программа не обсуждалась, так как это закреплено за ФИФА. Но могу сказать, что больше всего билетов продано на матч Россия - Мексика. Начинают брать билеты и на полуфинал. Казани вообще повезло: нам достались самые "вкусные матчи".

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии