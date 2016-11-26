Владимир Леонов: "Казань практически готова к принятию чемпионата мира"

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов считает, что Казань практически готова к проведению чемпионата мира-2018 года и Кубка конфедераций-2017. По его словам, тренеры и футболисты, приезжающие на "Казань-Арену" довольны качеством газона.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Жеребьевка турнира состоится сегодня в Казани.

- Мы готовы процентов на 85-90, - цитирует ТАСС Леонова. - Необходимо еще довести арену, это связно с инфраструктурой вокруг стадиона. Мы обновим еще два тренировочных поля. Казань сегодня практически готова к принятию чемпионата мира. Никаких проблем с этим не видим. Тренеры и футболисты, которые приезжают на "Казань-Арену", высоко оценивают качество газона.