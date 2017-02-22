Виталий Мутко: "Я бы продал название "Крестовского", это будет приносить доход"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко во время первого концерта на стадионе ЧМ-2018 на Крестовском острове сообщил, что название объекта может быть продано, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Стадион был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Он примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.

– Название стадиона на время чемпионата мира – "Санкт-Петербург Арена", – отметил Мутко. – Когда "Зениту" передадут стадион в собственность, у клуба будет возможность присвоить ему свое имя или продать название, как сейчас модно. Понятно, что это Петербург, но эксплуатация стадиона будет очень недешевой. Мы настраивали "Казань Арену" три года, чтобы каждый квадратный метр давал какую-то отдачу. Я бы пошел по пути продажи названия стадиона, ведь оно будет приносить доход. Но это будут решать вместе город и эксплуатирующая компания.