Виталий Мутко: "Все четыре города находятся в высокой степени готовности к Кубку конфедераций"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценивает готовность городов к Кубку конфедераций. По его словам, также решается и вопрос готовности стадионов к матчам Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В целом все четыре города в достаточной степени готовности находятся. У нас еще сто дней до Кубка конфедераций, сейчас уже 99.

На самом деле все в высокой степени готовности, все эти города, они известные, они не в первый раз проводили крупные спортивные события, места размещения, транспортная доступность к спортивным объектам везде очень высокая, тренировочные поля практически готовы.

Все четыре стадиона сейчас проходят элемент адаптации: создание временных трибун или временных периметров безопасности, зон гостеприимства. Эта работа сейчас ведется на всех стадионах одновременно, поэтому я считаю, что готовность высокая.