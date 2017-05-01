Виталий Мутко: Участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практику"

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что участие волонтеров в мероприятиях Кубка конфедераций и чемпионата мира нужно засчитывать за учебную или производственную практику.

- Мы давно считаем, что волонтерство можно учитывать как элемент практики, но если они (волонтеры) будут заниматься своими направлениями, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть же волонтеры в медицинских и транспортных направлениях. Конечно, мы бы хотели, чтобы для волонтеров, представляющих вузы, это (участие в Кубке конфедераций и чемпионате мира) каким-то образом засчитывалось за практику.