Виталий Мутко: "У России не будет слабых соперников на Кубке конфедераций"

Вице-премьер правительства, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что сборной России досталась неплохая группа на Кубке конфедераций 2017 года. По его словам, участив в турнире, позволит национальной команде лучше подготовиться к чемпионату мира.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Португалии, Новой Зеландии и Мексики. Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

- Я всегда спокойно отношусь к жеребьевкам, на то они и жеребьевки: здесь ничего от тебя не зависит, как решит судьба, - приводит ТАСС слова Мутко. - В целом, считаю, что достаточно неплохая подгруппа: с португальцами мы играли и знаем класс и уровень, Новая Зеландия для нас новая команда, Мексика - очень приличная сборная. В целом же, здесь нет слабых соперников, есть разные стили, надо просто самим готовиться и играть. Думаю, будет очень интересный турнир, и он многое даст России в плане подготовки к чемпионату мира.