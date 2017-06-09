Виталий Мутко: "У нашей сборной неплохие кондиции и хорошее настроение"

Глава РФС Виталий Мутко после товарищеского матча сборных России и Чили (1:1) отметил высокий уровень индивидуального мастерства южноамериканских футболистов. Также он выразил удовлетворение результатом встречи.

– На данный момент еще есть время для подготовки, – сказал Мутко. – У нашей сборной неплохие кондиции, есть хорошее настроение. Много ребят сегодня вышло на поле. Я доволен.

Мы играли с одной из лучших команд мира. Конечно, уровень индивидуального мастерства некоторых футболистов чилийской сборной очень высокий. Это команда топ уровня, с контролем мяча и другими вещами.

Конечно, наши ребята старались, была самоотдача, желание отыграться. Это позитивный финал данного отрезка подготовки. Так что я думаю, что все будет нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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