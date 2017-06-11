Виталий Мутко: "Трансляции Кубка конфедераций? Я не участвовал в переговорах с ФИФА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что не принимал участия в переговорах с ФИФА по поводу трансляций Кубка конфедераций-2017. Ранее ФИФА опубликовала пресс-релиз, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

– Вопрос о трансляциях матчей чемпионата мира надо адресовать каналам и ФИФА, – цитирует ТАСС Мутко. – Я не участвовал в переговорах, поэтому могу только высказать удовлетворение в связи с тем, что болельщики увидят матчи Кубка конфедераций по телевидению.

Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России