Виталий Мутко: "Темпы продажи билетов на Кубок конфедераций такие же, что были и в Бразилии"

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что продажа билетов на Кубок конфедераций идет в том же темпе, что и на турнир в Бразилии. Он также отметил, что после жеребьевки станет понятно, кому из сборных не повезет оказаться в одной группе с Россией, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Довольны темпом продаж билетов на Кубок конфедераций?

– В целом, цифры примерно те же, что и в Бразилии. Приглашаю 26 ноября на жеребьевку Кубка конфедераций. Посмотрим, с кем мы будем играть, кому не повезло попасть к нам в группу, – смеясь, заметил Мутко.