Виталий Мутко: "Телеправа на Кубок конфедераций? Каналы сделали ряд предложений"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что ведуться переговоры по поводу продажи телеправ на Кубок конфедераций-2017. По его словам, есть ряд предложений, но договоренности нет, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Что с телеправами на чемпионат мира и Кубок конфедераций?

- Идут переговоры. Насколько я информирован, представители ФИФА встречались с представителями каналов, сделали друг другу предложения. Ситуация пока такая, сложная, завтра президент ФИФА должен прибыть в Россию, и мы еще посмотрим еще раз, определимся, нужна ли помощь государства.

Каналы сделали ряд предложений, но пока договориться не могут. Но это не только России касается, еще Испания, Италия, это рыночная область, за которую не совсем отвечает государство. Но, конечно, нас это тревожит.

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